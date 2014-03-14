Україна недоотримає 1,5 млн тонн зернових через зрив посівної у Криму

Через можливий зрив посівної кампанії в АР Крим, обумовлений військовою інтервенцією Російської Федерації, Україна у 2014 році може недоотримати 1,5 млн тонн врожаю зернових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив президент Української зернової асоціації Володимир Клименко.

«Що стосується Криму, то здається, що півтора мільйони тонн зерна ми вже не отримаємо», - сказав Клименко.

«Мало того, що практично майже знищений туристичний сезон, знищена і посівна. З чого житиме регіон і хто його дотуватиме, залишається великим питанням», - додав він.

Крім того, за його словами, на сьогодні в Севастополі припиняють працювати перевалювальні комплекси. Щобільше, Клименко наголосив, що це не стане причиною зриву експорту зерна з України в 2013-2014 маркетинговому році (липень 2013 - червень 2014), адже необхідні обсяги зерна можуть перекинути на перевалки в Одеській, Миколаївській областях.

«У нас є контракти, експортну програму ми виконаємо. Україна вийде на друге місце в світі за експортом зерна», - підсумував експерт.



