Швайка пропонує скасувати обов'язковий техогляд сільгосптехніки

Міністерство аграрної політики і продовольства України пропонує скасувати обов'язковий технічний огляд сільськогосподарської техніки, замінивши його добровільним декларуванням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час бізнес-сніданку з членами Американсько-Української ділової ради (USUBC) заявив міністр аграрної політики і продовольства Ігор Швайка.

“Ми виступаємо з ініціативою про скасування технічного огляду сільськогосподарської техніки. Водночас, будемо пропонувати бізнесу добровільне декларування та введення реєстру сільгосптехніки”, - сказав Швайка.

Крім того, за словами міністра, для стимулювання виробництва сільгосптехніки в Україні міністерство має намір домогтися введення високих мит на імпорт сільськогосподарських машин через 5 років.

“Ми запрошуємо іноземні компанії в Україну не для ввезення техніки, а для привнесення технологій”, - сказав міністр.

За його словами, такі мита зроблять практично неможливим імпорт сільгосптехніки, що буде мотивувати зарубіжних інвесторів і виробників розвивати сільгоспмашинобудування в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, аграрні асоціації неодноразово зверталися до уряду з проханням скасувати обов'язковий техогляд сільгосптехніки, акцентуючи на безглуздість цієї процедури і безлічі корупційних складових у ній.