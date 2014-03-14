Україна продовжить співпрацю з Китаєм в аграрній сфері

Міністр аграрної політики та продовольства України Ігор Швайка обговорив із послом Китайської Народної Республіки в Україні Чжан Сиюнем можливості подальшої співпраці країн у агропромисловому секторі, повідомила прес-служба Мінагропроду.

Зокрема, Швайка акцентував увагу посла на важливості продовження співпраці між Україною та Китаєм у рамках зернових контрактів, а також на пошуку нових напрямків роботи.

«Ключовими напрямками двосторонньої співпраці для нас є сфери торговельно-економічної та інвестиційної співпраці. Зокрема, ми зацікавлені в залученні китайських інвестицій для спільної реалізації проектів у сфері ветеринарної медицини й тваринництва, грибництва й рослинництва, рибного господарства та меліорації», - цитує прес-служба міністра.

Зі свого боку Чжан Сиюнь, як повідомили в Мінагропроді, підтвердив намір китайської сторони продовжувати стратегічну співпрацю з Україною в рамках вже підписаних договорів. При цьому, за словами посла, найближчим часом до Києва має приїхати група китайських експертів для обговорення з українською стороною перспектив співпраці в зерновій галузі й можливих нових напрямків роботи.

У міністерстві також повідомили, що посол від імені представників китайського бізнесу запевнив українського міністра, що всі проблемні моменти, які виникали або виникатимуть під час реалізації контрактів, вирішуватимуться в ході двосторонніх консультацій і виключно шляхом переговорів між сторонами. Крім того, він зазначив, що пауза у відносинах, яка виникла через політичну ситуацію в Україні, завершилася, тому Китай готовий до активної співпраці з новим українським урядом.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році Державна продовольчо-зернова корпорація (ДПЗКУ) і Експортно-імпортний банк Китаю домовилися про надання українській корпорації кредиту в розмірі 3 млрд дол., які планувалося направити на форвардні й спотові закупівлі зерна для подальшої поставки до Китаю.

Наприкінці лютого 2014 року народний депутат Геннадій Москаль повідомив, що Китай подав до Лондонського міжнародного арбітражного суду позов до України на відшкодування збитків на суму 3 млрд дол., які були надані Державній продовольчо-зерновій корпорації для закупівлі зернових із подальшою їх поставкою до Китаю. Проте ДПЗКУ і міністр Швайка спростували цю інформацію. Не підтверджував її і офіційний Китай.