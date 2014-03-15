Глава Мінагропроду обіцяє регулярні консультації з бізнесом
Міністр аграрної політики і продовольства Ігор Швайка планує проводити регулярні консультації для обміну інформацією з новим складом Громадської ради при міністерстві, затвердженим вчора на засновницьких зборах, а також із представниками бізнесу, повідомили УНІАН у прес-службі Мінагропроду.
«Хотів би проводити з вами (Громадською радою - УНІАН) регулярні консультації, для того щоб обмінюватися досвідом, враховувати побажання бізнесу та інститутів громадянського суспільства. Сподіваюся, ми з вами знайдемо той компромісний і конструктивний варіант співпраці, і забезпечимо нормальну роботу АПК», - цитує прес-служба Швайку.
Міністр зазначив, що новий уряд і керівництво Мінагропроду мають намір налагодити прямий зв'язок із різними інститутами громадянського суспільства і бізнесом.
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«Для того щоб Громадська рада функціонувала повноцінно і ефективно, необхідний регулярний і зворотний зв'язок. Переконаний, що у складі Громадської ради мають бути люди, які критично оцінюють діяльність міністерства і одночасно висувають конструктивні пропозиції щодо роботи відомства», - сказав Швайка.
До нового складу Громадської ради при Мінагропроді увійшли 74 представники громадських організацій. Головою обрали президента Української аграрної конфедерації Леоніда Козаченка, його заступником - голову Аграрного союзу України Геннадія Новикова.
Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Верховна Рада призначила Арсенія Яценюка прем'єр-міністром України і затвердила склад Кабінету міністрів України. Главою Мінагропроду став депутат від фракції "Свобода" Ігор Швайка.