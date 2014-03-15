Глава Мінагропроду обіцяє регулярні консультації з бізнесом

«Хотів би проводити з вами (Громадською радою - УНІАН) регулярні консультації, для того щоб обмінюватися досвідом, враховувати побажання бізнесу та інститутів громадянського суспільства. Сподіваюся, ми з вами знайдемо той компромісний і конструктивний варіант співпраці, і забезпечимо нормальну роботу АПК», - цитує прес-служба Швайку.

Міністр зазначив, що новий уряд і керівництво Мінагропроду мають намір налагодити прямий зв'язок із різними інститутами громадянського суспільства і бізнесом.

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«Для того щоб Громадська рада функціонувала повноцінно і ефективно, необхідний регулярний і зворотний зв'язок. Переконаний, що у складі Громадської ради мають бути люди, які критично оцінюють діяльність міністерства і одночасно висувають конструктивні пропозиції щодо роботи відомства», - сказав Швайка.

До нового складу Громадської ради при Мінагропроді увійшли 74 представники громадських організацій. Головою обрали президента Української аграрної конфедерації Леоніда Козаченка, його заступником - голову Аграрного союзу України Геннадія Новикова.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Верховна Рада призначила Арсенія Яценюка прем'єр-міністром України і затвердила склад Кабінету міністрів України. Главою Мінагропроду став депутат від фракції "Свобода" Ігор Швайка.