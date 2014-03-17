Аграрії можуть не засіяти 20% сільгоспземель через ситуацію у країні - УКАБ

Українські аграрії в 2014 році у зв'язку зі складною економічною і політичною ситуацією в країні та нетиповими погодними умовами, можуть не засіяти 20% сільськогосподарських земель, що призведе до втрати 11,1 млн. тонн урожаю або 25,1 млрд грн виручки за нинішніми цінами, повідомили УНІАН у прес-службі асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

"Збитковість більшості агрокультур минулого року і відсутність будь-якого фінансування у зв'язку зі складною економічною і політичною ситуацією в Україні можуть призвести до істотних втрат урожаю зернових і олійних культур у 2014 році", - говориться в повідомленні.

Також УКАБ відзначає, що ситуація ускладнюється нетиповими погодними умовами, зокрема, відсутністю снігового покриву в більшості регіонів, а, отже, і вологи у верхньому шарі грунту.

За даними асоціації, в Україні станом на 13 березня засіяно 306 тис. га земель зерновими і зернобобовими культурами, в основному, на півдні та сході країни, що становить 11% від очікуваних посівних площ.

В УКАБ повідомили, що президент асоціації Олексій Ліссітса просить уряд зупинити дискусії про податкові нововведення для АПК України і накласти мораторій на будь-які зміни податкової системи і податкові перевірки для агросектору мінімум до кінця року. Також, на думку президента УКАБ, необхідно провести термінові зустрічі з фінансовими установами щодо розблокування фінансування галузі з метою підтримки малого і середнього агровиробника. Інакше, за його словами, аграрний сектор не зможе завершити 2014 рік без істотних втрат.

В УКАБ нагадали, що найбільші аграрні асоціації, такі як «Спілка птахівників України», «Спілка кормовиробників України», «Український клуб аграрного бізнесу», «Аграрний союз України», «Українська аграрна асоціація», вже надали конкретні пропозиції мініструі аграрної політики і продовольства України Ігорю Швайці і в.о. Президента України Олександру Турчинову щодо дерегуляції сектору. Зокрема, вони закликають скасувати обов'язкову сертифікацію зерна, технічний контроль сільськогосподарської техніки, узгодження на ввезення засобів захисту рослин, подвійну реєстрацію при оформленні договору оренди, обов'язковість проектів сівозміни і низки документів при реєстрації права оренди сільськогосподарських земель.

«Ми звертаємося до уряду і парламенту України з проханням якнайшвидше вирішити зазначені питання і закликаємо парламентаріїв у цей важкий для країни час зробити все для термінового вирішення проблем аграрного сектора. Оскільки зневага цими проблемами може викликати в країні ще одну кризу - продовольчу», - цитує прес-служба президента УКАБ.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод прогнозував, що під урожай зернових культур 2014 року в Україні буде засіяно 16,5 млн. га площ, що на 1,6% більше, ніж у 2013 році. При цьому площі під технічними культурами цього року можуть бути скорочені на 4,6% - до 7,3 млн. га. Сівба ярих зернових у країні в 2014 році прогнозувалася на площі 8,6 млн. га.

Раніше аграрні асоціації звернулися з проханням до Верховної Ради і нового складу Кабінету міністрів найближчим часом провести масштабну дерегуляцію галузі і унеможливити застосування корупційних схем на ринку. До цього асоціації не раз зверталися до парламенту і уряду з проханням провести дерегуляцію ринку зерна, скоротити кількість дозвільних документів, спростити процедуру реєстрації прав оренди землі, проте їх прохання не були задоволені на законодавчому рівні.

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