"Агротрейд" побудує насіннєвий завод за 22,6 млн гривень

Одна з найбільших агропромислових груп України «Агротрейд» в 2014 році має намір почати будівництво першої черги насіннєвого заводу, загальна вартість якого оцінюється групою в 22,6 млн грн, повідомила прес-служба компанії. Згідно з повідомленням, потужність заводу, який буде побудований на базі підприємства «Колос» (Харківська обл.), що входить до складу групи, становитиме 10 тис. тонн насіння за сезон.

«На насіннєвому заводі планують обробляти насіння соняшнику, кукурудзи, ячменю, озимої пшениці, сої та гречки», - цитує прес-служба начальника технічного відділу «Агротрейд» Сергія Щербаня.

При цьому в компанії повідомили, що на сьогоднішній день вже придбано технологічне обладнання для оснащення заводу на суму 1,2 млн євро.

Довідка УНІАН. Агропромислова група «Агротрейд» працює на зерновому ринку з 1998 року. До складу групи входять 16 сільгосппідприємств, 12 елеваторів і хлібоприймальних підприємств загальною потужністю зберігання 530 тис. тонн. Земельний банк компанії, який розташований в Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, становить 67,3 тис. га.