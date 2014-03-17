Світові ціни на зернові падають

Ціни на кукурудзу на Чиказькій товарній біржі в понеділок знизилися на 1,9% - до 4,77 дол. США за бушель, а пшениця подешевшала на 2% - до 6,73 дол. за бушель на тлі даних про стабільному зерновому експорті з України, повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

“Експорт зернових (з України - УНІАН) не страждає через російську агресію в Криму. Минулого тижня Україна експортувала рекордну кількість зернових з початку року”, - йдеться в повідомленні.

За даними Bloomberg, минулого тижня Україна відвантажила майже 700 тис. тонн зернових, з яких понад 50 тис. тонн придбали китайські компанії.

У повідомленні також зазначається, що напружена ситуація в Криму призвела до подорожчання зернових на початку року через побоювання учасників ринку щодо зриву поставок з України, яка займає третє місце в світі з експорту кукурудзи, та шосте місце за експортом пшениці. Ціни на пшеницю з початку 2014 року піднялися на 14%, що є найзначнішим зростанням з 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, українські аграрії з початку 2013/2014 маркетингового року (МГ, липень 2013 р. - червень 2014 р.) за станом на 14 березня поставили на зовнішні ринки 25,7 млн тонн зернових, що на 38% більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового сезону.

До того ж Міністерство аграрної політики прогнозує експорт зерна з України в 2013/2014 МГ на рівні 33 млн тонн, що може стати абсолютним рекордом для незалежної України.

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