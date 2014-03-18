Москва терміново зайнялася продовольчою безпекою через санкції проти Росії

У Москві провели аналіз ситуації з продовольством у місті у зв'язку з можливим введенням країнами НАТО економічних санкцій проти Росії, пишуть «Известия».

Як розповів виданню керівник департаменту торгівлі і послуг Олексій Немерюк, якщо країни, що входять до Північноатлантичного альянсу, перекриють постачання продуктів, торговельним мережам доведеться шукати нових постачальників ягід і фруктів, а м'ясопереробним комбінатам, «заточеним» під імпортну сировину, - постачальників свинини і яловичини. За інформацією департаменту, тепер Москва сподівається на більш інтенсивне співробітництво з країнами БРІКС.

За словами чиновника, зараз у Москві немає перебоїв з поставками продовольства.

Найбільше вплинути санкції можуть на ринок м'яса, а також ягід і фруктів. Як розповіли в департаменті, Москва закуповує за кордоном 67% м'яса, при цьому до 40% йде з країн НАТО.

"Якщо подивитися, що поставляється на прилавки магазинів, то це буде в основному вітчизняне м'ясо, - відзначили в департаменті. - Але комбінати, які виробляють ковбасу та інші продукти переробки м'яса, використовують в основному імпортне обладнання і «заточену» під нього імпортну сировину. Це пов'язано з тим, що в країні не кожне, наприклад, свинарське підприємство робить свинину за технологіями, які є на Заході. У Москві шість м'ясопереробних комбінатів, і вони різною мірою залежать від імпорту".

Як зазначили у відомстві, зараз близько 20% м'яса Москва отримує з Бразилії, і "якщо будуть санкції, ми будемо переорієнтуватися і більшою мірою використовувати потенціал Південної Америки".

За інформацією відомства, Москва закуповує за кордоном 85% фруктів та ягід, при цьому близько 50% привозяться з країн НАТО, зокрема з Іспанії, Польщі, Голландії. У департаменті відзначили, що власними силами недопоставки не відшкодувати, тому що «не всі фрукти і ягоди у нас ростуть», тому більш тісну співпрацю доведеться розвивати з іншими державами.

Московський уряд не очікує проблем з молочною продукцією.

Що стосується поставок з самої України, як зазначили у відомстві, останнім часом вона «мало часу приділяла сільському господарству» та її участь на московському ринку продовольства мінімальна.

"Якщо брати поставки в Росію в цілому, Україна буде на першому місці по солі", - відзначили в департаменті.

У відомстві уточнили, що Москва самостійно зараз не веде переговори з владою інших держав, тому що це завдання федерального уряду.