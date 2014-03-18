Переговори щодо створення Причорноморського зернового пулу призупинені

Переговори щодо створення Причорноморського зернового пулу України, Росії і Казахстану були призупинені, оскільки без України його створення неможливе, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на президента Російського зернового союзу Аркадія Злочевського.

“Без України пул безглуздий”, - сказав Злочевський.

За його словами, після зміни влади в Україні про створення такого економічного об'єднання “нема з ким розмовляти”.

“Мабуть, питання тимчасово треба призупинити і чекати стабілізації в Україні, щоб відновлювати цю тему взагалі”, - сказав Злочевський.

Як повідомляв УНІАН, ідея створення зернового пулу між Україною, РФ і Казахстаном обговорюється вже кілька років, однак конкретних рішень прийнято не було. Переговори активізувалися в новій стадії в жовтні 2013 року, проте екс-міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк неодноразово називав цю ідею невигідною і неперспективною.

Причорноморський зерновий пул мав на меті маркетингове та логістичне об'єднання країн, що використовують чорноморські порти для експорту зерна на світовий ринок.

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