У Луганській області збираються зняти карантин, введений через африканську чуму свиней

Карантин у Луганській області та двох районах Донецької й Харківської областей, введений через спалахи африканської чуми свиней (АЧС) на кордоні з Росією, може бути знято вже найближчим часом, повідомив голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Володимир Горжеєв.

“Із двох пунктів (де була виявлена АЧС - УНІАН) карантин уже знято. Думаю, найближчим часом ми будемо знімати з інших двох пунктів”, - сказав Горжеєв.

За його словами, Україна зазнала мінімальних збитків від ліквідації африканської чуми в Луганській області.

“На сьогоднішній день збитки абсолютно мінімальні. Готуються матеріали, збитки приблизно 167 тис. грн - це невеликі збитки”, - сказав Горжеєв.

Голова відомства зазначив, що на сьогоднішній день Держветфітослужба очікує відповіді від фахівців із Росії, які провели огляд карантинної зони в Україні на предмет проведення заходів щодо ліквідації вогнищ спалаху АЧС та готують свої висновки. За словами Горжеєва, відомство очікує обмеження Росією експорту свинини тільки з Луганської області та двох районів Донецької та Харківської областей.

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“Ми відповіли на запитання Російської Федерації. Показали відкрито всі ті заходи, які ми проводимо з ліквідації. Очікуємо оцінки від Російської Федерації, і ми добиваємося того, щоб була закрита лише Луганська область, два райони в Харківській і Донецькій областях, а вся інша територія України могла експортувати свою продукцію”, - сказав він.

Разом з тим, Горжеєв повідомив, що Україна готує перегляд заборони на імпорт свинини з Литви та Польщі, який було обмежено через загрозу АЧС.

“Україна закрила тільки Литву і Польщу (ввезення свинини з цих країн - УНІАН). Але ми будемо розглядати і переглядати питання по ходу того, як там буде розгортатися епізоотична ситуація в цих країнах”, - сказав Горжеєв.

Також голова Держветфітослужби повідомив, що зараз проходить повна депопуляція диких кабанів у карантинних регіонах, яка буде закінчена протягом тижня.

“Зараз проводиться повна депопуляція диких кабанів. Буде закінчена протягом тижня. Можна сказати відверто, що вона проводиться дещо повільно, але був зроблений акцент на тому, щоб губернатори взяли цю ситуацію під контроль”, - сказав Горжеєв.

Як повідомляв УНІАН, у Луганській області було зафіксовано чотири випадки захворювання тварин африканською чумою свиней. Позитивний результат на наявність збудника АЧС у трьох випадках було виявлено в тушках загиблих диких кабанів і один у тварині з домашнього господарства.

Через спалах АЧС в Україні, Росія ввела тимчасове обмеження на постачання живих свиней та продукції свинарства з території Луганської області, а також посилила контроль за ввезенням на російську територію тваринницької продукції в ручній поклажі та багажі.

Разом з тим, Україна обмежила ввезення такої продукції з Литви та Польщі через загрозу поширення АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине.