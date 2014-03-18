Россільгоспнагляд виявив на кордоні "небезпечну" продукцію з України

“Минулого тижня в пунктах пропуску через державний кордон із Україною фахівцями управління Россільгоспнагляду з Білгородської області виявлено 10 партій продукції тваринного походження, що перевозилися в багажі й ручній поклажі без ветеринарних супровідних документів”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що найбільше порушень виявлено в пункті пропуску «Ровеньки», що граничить з Луганською областю України, де було зареєстровано вогнище африканської чуми свиней.

За даними Россільгоспнагляду, також сало й м'ясопродукти без ветеринарно-супровідних документів вилучалися у громадян України, що в'їжджають на територію Росії через пункти пропуску Грайворон і Нехотєєвка. Частину продукції утилізовано, частину повернено на територію України.

Як повідомляв УНІАН, у Луганській області за останній час було зафіксовано чотири випадки захворювання тварин на африканську чуму свиней. У трьох випадках збудник АЧС був виявлений в тушках загиблих диких кабанів і в одному - в тварині з домашнього господарства.

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Через спалах АЧС в Україні Росія ввела тимчасове обмеження на поставки живих свиней і продукції свинарства з території Луганської області, а також посилила контроль за ввезенням на російську територію тваринницької продукції в ручній поклажі й багажі.

Разом із тим Україна обмежила ввезення такої продукції з Литви та Польщі через загрозу розповсюдження АЧС.

*** Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагиозное вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами й механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Для людини АЧС не є небезпечною.