Росія повністю закрила кордони для українських продуктів - учасники ринку

Учора, 19 березня, о 22:00 за київським часом (опівночі за російським) Росія повністю закрила свої кордони для української продукції.

Про це журналістам проекту «АПК-Інформ: овочі та фрукти» повідомили учасники ринку.

За словами представників українських транспортних компаній, машини з українською продукцією не пропускають на митних пунктах РФ. При цьому жодних пояснень перевізникам не надають.

«Машини просто повертають на територію України, навіть не проводять жодних оглядів, - кажуть експортери. - Працівники митниці свої дії ніяк не аргументують, ніяких документів не надають».

У результаті на нейтральній території між Україною та Росією утворився транспортний колапс: черга з фур вже обчислюється кілометрами.

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Як коментують ситуацію експерти проекту «АПК-Інформ: овочі та фрукти», в даній ситуації найбільше можуть постраждати постачальники тепличної продукції, насамперед огірка. Усі великі тепличні господарства країни більше половини врожаю огірка реалізовують на ринку РФ. Враховуючи цей факт, експерти проекту прогнозують різкий обвал ціни на огірок на внутрішньому ринку в умовах його перенасичення через зупинку експорту, а тепличні господарства України можуть зазнати серйозних збитків.