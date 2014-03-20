Росія заарештувала рахунки компанії Roshen

Рахунки української кондитерської корпорації Roshen у Росії заарештовано. Про це ИТАР-ТАСС повідомила прес-секретар корпорації Roshen Інна Петренко.

"14 березня накладено арешт на наші рахунки у Росії", - сказала вона.

Петренко також повідомила, що Roshen призупинила виробництво на російських підприємствах, які знаходяться в Липецьку і Липецькій області, з 19 березня на тиждень. "Робота призупинена у зв'язку з тим, що вчора на наших липецьких підприємствах проводилися огляди представниками головного управління МВС Росії у Москві на підставі відкритої кримінальної справи, яку ми, зі свого боку, вважаємо сфабрикованими. У таких умовах виробляти продукцію неможливо", - пояснила вона.

За словами Петренко, кримінальну справу порушено щодо ТОВ "Рошен", юрособа корпорації, зареєстроване на території Росії в місті Липецьку, і ВАТ "ЛКФ "Рошен". При цьому представник компанії поки не розкрила інформацію про те, у зв'язку з чим така справа порушена.

Читайте такожКременчуцька фабрика «Рошен» отримала 2,8 млн грн збитку

Липецький інформаційний портал Gorod48 повідомляв, що 19 березня вранці в Липецьку вхід на кондитерську фабрику Roshen був заблокований вантажівкою Омону і поліцейським "УАЗом". Робітників на територію липецької фабрики не пускали.

Липецьке підприємство входить до української кондитерської компанії Roshen, підконтрольна структурам підприємця Петра Порошенка. Раніше Порошенко заявляв ЗМІ, що надавав допомогу учасникам "евромайдана" в Києві.

Читайте такожМаріупольська фабрика «Рошен» зупиняє роботу через проблеми з імпортерами