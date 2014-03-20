МЗС України звинуватило Росію в конфіскації фабрики "Рошен" у Липецьку

19 березня 2014 року співробітниками ОМОН, підпорядкованого Міністерству внутрішніх справ Російської Федерації, було заблоковано та захоплено приміщення кондитерської фабрики української компанії «Рошен» у Липецьку. Представники російських правоохоронних органів не пред'явили жодних документів, які б надавали їм право вдертися на територію підприємства та призупиняти виробництво.

Про це йдеться у спільній заяві Міністерства закордонних справ та Міністерства економічного розвитку України, розташованій на офіційному сайті МЗС.

Як зазначається в заяві, керівництво компанії «Рошен» не отримувало жодних офіційних повідомлень чи попереджень, які мали б стати передумовою незаконного втручання у їхню діяльність.

У Міністерстві закордонних справ та Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України вважають, що захоплення фабрик «Рошен» на території РФ є логічним продовженням політично вмотивованої кампанії, яка розпочалася проти українського інвестора ще минулого року, коли рішенням Росспоживнагляду було фактично запроваджено санкції проти компанії «Рошен» як одного з найбільших українських виробників.

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"Наразі ж є підстави вважати, що російська влада приступає до фактичної конфіскації розташованих у Росії виробничих потужностей «Рошен», чим порушує засадничий принцип недоторканості приватної власності, гарантований нормами міжнародного права, зокрема ст. 1 Протоколу №1 Європейської конвенції з прав людини, а також ст. 35 Конституції Російської Федерації. Цим інцидентом російська влада створює небезпечний прецедент, який може обернутися бумерангом", - йдеться у заяві міністерств.

"Нова українська влада, попри російську агресію в Автономній Республіці Крим, яка є невід’ємною частиною України, гарантує та поважає права російських інвесторів в Україні, так само як й інвесторів з інших країн. Такого ж ставлення ми вимагаємо і до українських інвесторів у Росії", - наголошується в заяві.

Міністерство закордонних справ, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України вимагають від офіційних органів Російської Федерації негайного припинення втручання у роботу виробництв і надання пояснень щодо захоплення приміщень компанії «Рошен».

"Наполегливо закликаємо Росію не ставити економічні зв’язки у залежність від і без того складної політичної кон’юнктури", - заявляє українська сторона.