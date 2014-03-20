Російська митниця посилено перевіряє українську молочну продукцію - учасник ринку

Митні органи Російської Федерації відновили пропуск вантажів української молочної продукції, проте огляд товарів проводиться в посиленому режимі.

Про це УНІАН повідомив головний виконавчий директор одного з найбільших виробників молочної продукції в Україні групи «Мілкіленд» Анатолій Юркевич.

«Пропуск відновили, але рухаємося дуже повільно. Поки що пройшла тільки перша машина», - сказав він.

При цьому він зазначив, що російські прикордонники ретельно перевіряють кожну партію товару, через що процес оформлення вантажів затягується на тривалий час.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 19 березня, представники українських транспортних компаній заявили про те, що Росія повністю закрила свої кордони для української продукції. При цьому працівники митниці ніяких пояснень перевізникам не надають.

Довідка УНІАН. Група компаній «Мілкіленд», активи якої розташовані в Україні, Росії та Польщі, експортує молочну продукцію до понад 30 країн світу. В Україні групі належать десять заводів, що виробляють широкий асортимент молочної продукції, зокрема сири, свіжі молочні продукти й масло, які реалізуються під торговими марками «Добряна» і «Коляда».