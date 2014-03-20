Експерти прогнозують зменшення врожаю зернових в Україні до 53 млн тонн

Скорочення обсягів застосування матеріально-технічних ресурсів під час посівної кампанії, зважаючи на погіршення фінансового становища українських аграріїв у 2014 році призведе до зниження врожайності зернових культур і, як наслідок, скорочення їх валового збору цього року до 53 млн тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції журналістам повідомила аналітик зернового ринку України консалтингової компанії «УкрАгроКонсалт» Єлизавета Малишко.

«Станом на сьогодні наш прогноз врожаю зернових культур становить 53 млн тонн порівняно з 57-58 млн тонн минулого року - у нас дещо нижча оцінка, ніж офіційна (за даними Держстату, Україна в 2013 році зібрала 63 млн тонн - УНІАН)», - сказала Малишко.

При цьому вона зазначила, що завдяки сприятливим погодним умовам у зимовий період, 93% площ під озимими знаходяться в доброму і задовільному стані, що є одним з кращих показників для України в останні роки. Однак у зв'язку з недосівомозимої пшениці восени минулого року, «УкрАгроКонсалт» очікує скорочення валового збору цієї культури в 2014 році на 7,3% - до 19,2 млн тонн, тоді як урожай озимого ячменю може зрости на 13,2% - до 3 млн тонн.

Що стосується сівби ярих культур, то Малишко зазначила, що цього року очікується зростання посівних площ під яровим ячменем як однієї з найбільш рентабельних культур.

«По ярому ячменю ми очікуємо більших площ, ніж торік, тому що це менш витратна культура, а в складних фінансових умовах це, мабуть, та культура, в яку більше «підуть». Крім того, це та культура, яка приносить швидкі гроші, бо вона продається першою», - зазначила Малишко.

За оцінками «Украгроконсалту» урожай ярого ячменю в країні цього року зросте до 4,8 млн тонн, що на 4,3% більше, ніж у 2013 році.

Водночас, експерт прогнозує, що площі під кукурудзою в 2014 році будуть значно скорочені порівняно з минулим роком - до 4,7 млн га, що зумовлено високими витратами на виробництво цієї культури.

У свою чергу експерт ринку олійних культур «Украгроконсалту» Юлія Гаркавенко, говорячи про перспективи врожаю соняшника в Україні в поточному році, повідомила, що валовий збір цієї культури буде в межах 10 млн тонн.

«За оптимістичним прогнозом посівні площі під соняшником в будуть як в минулому сезоні - за нашою оцінкою, 5,5 млн га. За песимістичним - посівні площі близько 5 млн. тобто все одно будуть дуже високі площі, і це говорить про те, що Україна все одно отримає не менше 10 млн тонн соняшника», - сказала вона.

Що стосується валового збору сої в 2014 році, то експерт прогнозує його зростання до 3,1-3,3 млн тонн проти 2,6 млн тонн в 2013 році. Урожай ріпаку, за оцінками «Украгроконсалту», цього року скоротиться до 2,2 млн тонн проти 2,3 млн тонн роком раніше.

При цьому Гаркавенко зазначила, що прогнози були складені з урахуванням можливого врожаю в Криму, проте навіть якщо його буде збирати Російська Федерація, яка анексувала півострів, то скорочення валового збору олійних в Україні буде незначним.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує, що в 2014 році ярі культури будуть посіяні на площі 18,5 млн га, в тому числі ярі зернові - на 8,6 млн га. Сівба технічних культур за оцінками відомства буде проведено на 6,4 млн га.

За даними Держстату, урожай зернових в Україні в 2013 році склав рекордні для незалежної країни 63 млн тонн, що на 36% більше, ніж у 2012 році.