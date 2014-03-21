Росія готується до торгівельної війни з Україною

"Союзмолоко" (об'єднує таких найбільших виробників, що працюють в Росії, як Danone, PepsiCo, "Російські ферми", "Карат") просить федеральні влади Росії ввести на два роки мораторій на ввезення молока і молочної продукції з України в разі будь-яких інтеграційних угод цієї країни з ЄС, пише "Комерсант-Росія".

Крім того, виробники молока пропонують встановити між Україною і Росією митні тарифи і мита. Це випливає з наявного в розпорядженні "Ъ" листа голови правління "Союзмолока" Андрія Даниленка директору департаменту торгових переговорів Мінекономрозвитку Максиму Медведкову. "В рамках угод про вільну торгівлю СНД такі обмежувальні заходи можливі, якщо імпорт з країни-учасника завдає шкоди національній галузі",- повідомив "Ъ" Медведков. Україна вже офіційно заявила про бажання вийти з СНД: відповідний законопроект внесений на розгляд Верховної Ради.

Російські чиновники вже думають над подальшим обмеженням поставок сільгосппродукції з України. 20 березня помічник керівника Россільгоспнагляду Олексій Алексєєнко дав зрозуміти, що якщо офіційний Київ прийме остаточне рішення про вихід з СНД, то Росія припинить імпорт української продукції.