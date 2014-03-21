«Украгролізинг» обіцяє аграріям сільгосптехніки на 7,3 млн грн

Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» до кінця першого кварталу 2014 року планує передати українським аграріям на умовах фінансового лізингу 24 одиниці сільгосптехніки на загальну суму 7,3 млн грн, повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, станом на 20 березня сільгоспвиробники вже отримали від НАК 16 одиниць техніки на суму 4,8 млн грн. Зокрема, «Украгролізинг» надав аграріям 12 тракторів на 3,2 млн грн, 3 одиниці ґрунтообробної та посівної техніки на 0,24 млн грн та іншої техніки і обладнання на 1,35 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, «Украгролізинг» у 2013 році надала аграріям сільськогосподарської техніки на суму 87 млн грн, що майже на 30% більше, ніж роком раніше.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» створена постановою Кабінету міністрів України від 11 квітня 2001 року. Компанія надає послуги з придбання сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу. До складу компанії входять підприємства технічного обслуговування, матеріально-технічного постачання і машинно-технічні станції.

