У Кабміні підтвердили претензії Китаю щодо контракту на поставки зерна у $3 млрд.

Глава Міністерства аграрної політики і продовольства Ігор Швайка заявив, що аудитори провели перевірку діяльності Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) і підтвердили наявність претензій з боку Китаю щодо виконання контракту про поставки зернових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Швайка повідомив журналістам у п'ятницю.

“Вже є інформація не від ДПЗКУ, у складі Якубовича (колишній голова ДПЗКУ - УНІАН) і його заступників, а вже від аудиторів, які перевіряють діяльність, аналізують документи, і вже новий голова правління спілкується з представниками китайської корпорації. У нас дійсно є спірна ситуація з китайською корпорацією”, - сказав Швайка.

Глава Мінагропроду повідомив, що на час проведення перевірки аудиторами усунуто всіх заступників голови ДПЗКУ.

“Усунуто всіх заступників, і за кожним із них вирішуватиметься індивідуально питання щодо поверненню їх до цієї роботи. На період перевірки усунуто всіх”, - сказав керівник міністерства.

За його словами, наступного тижня, за попередніми даними, 26 березня, відбудеться зустріч з представником китайської сторони для спільного пошуку мирного врегулювання питання.

“На сьогоднішній день ми домовилися прийняти наступного тижня представника Китайської корпорації для можливості врегулювання мирно цієї суперечки, оскільки різночитання мають все одно знаходити своє логічне вирішення. Ми зі свого боку робитимемо ті кроки, щоб інша сторона або відкликала свою заяву, або ми знайшли якийсь інший спосіб мирного врегулювання”, - сказав Швайка. При цьому він не уточнив, який інший спосіб врегулювання розглядає Мінагропрод.

Як повідомляв УНІАН, раніше перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій Москаль повідомив, що Китай подав до Лондонського міжнародного арбітражного суду позов до України на відшкодування шкоди на суму 3 млрд дол., які були надані Державній продовольчо-зерновій корпорації для закупівлі зернових із подальшим їх постачанням до Китаю. За його даними, всупереч домовленостям, Китаю було продано зерно на суму 153 млн. доларів, тоді як решта грошей була використана на закупівлю зернових для поставок до інших країн. У ДПЗКУ цю інформацію спростували, заявивши, що корпорація не одержувала ніяких позовів до Лондонського міжнародного арбітражного суду, а згідно з домовленостями з китайською стороною, вона має право поставляти зерно як безпосередньо до Китаю, так і до інших країн, тому заява про те, що компанія працювала «в обхід» контракту, також невірна.

Пізніше в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що офіційний Китай не має жодних претензій до виконання Державною продовольчо-зерновою корпорацією України контракту з поставок країні зернових.

У 2012 році ДПЗКУ і Експортно-імпортний банк Китаю домовилися про надання українській корпорації кредиту у розмірі 3 млрд дол., які планувалося спрямувати на форвардні та спотові закупівлі зерна для подальшого постачання до Китаю. Перший транш у розмірі 1,5 млрд дол. компанія одержала на початку 2013 року. Друга половина кредиту, згідно з угодою, є товарною, і Україна зобов'язана на 1,5 млрд дол. придбати китайських товарів.

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