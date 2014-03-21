Квоти на поставки українського цукру до ЄС можуть збільшитися у понад 10 разів

Міністерство аграрної політики і продовольства України має намір підтримати ініціативу про підвищення квоти на поставки українського бурякового цукру в режимі вільної торгівлі з Європейським Союзом до 270 тис. тонн з 20 тис. тонн на рік, заявило міністерство в тексті меморандуму про взаєморозуміння з Національною асоціацією цукровиробнимків України “Укрцукор”.

Генеральний директор агрохолдингу “Астарта», найбільшого виробника цукру в Україні, Віктор Іванчик вважає, що Європейський Союз може піти на такий крок, збільшивши квоту, що значно вплине на розвиток української галузі в цілому.

"270 тис. тонн - ця та цифра, про яку ми говорили, коли брали зобов'язання перед Світовою організацією торгівлі щодо можливого завезення цієї кількості на ринок ЄС. ... Я боюся, що нас не приймуть з розпростертими обіймами з такою кількістю цукру, але намагатися потрібно. Це крапля в морі, 1,5-2% потреби ЄС. Ми б могли значно покращити наші кондиції з такою квотою", - сказав Іванчик.

Меморандум, підписаний між Мінагропродом і асоціацією "Укрцукор", також передбачає забезпечення аграріїв необхідними для посіву цукрового буряку площами в розмірах, достатніх для виробництва цукру квоти "А" (передбачає виробництво і постачання цукру на внутрішній ринок); аналіз виконання цукровими заводами цієї квоти; співпраця в моніторингу оптово-відпускних цін на цукор, ведення його балансу.

Разом з тим, учасники меморандуму зобов'язуються виконати зобов'язання з виробництва цукру в рамках одержаної квоти. У разі невиконання цієї вимоги, на наступний маркетинговий рік розмір квоти "А" може бути зменшено на подвійний показник недовиконаного обсягу.

Як повідомляв УНІАН, у 2013-2014 маркетинговому році (МР, вересень-серпень) Україна виробила майже в 2 рази менше бурякового цукру, ніж у попередньому сезоні - 1,2 млн. тонн. Цього року Мінагропрод прогнозує посіви цукрового буряка на рівні 360 тис. га.

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