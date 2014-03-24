У Roshen очікують скорочення виробництва через зупинку фабрики в РФ

Гендиректор кондитерської корпорації Roshen В‘ячеслав Москалевський чекає скорочення виробництва продукції на 10 тис. тонн на місяць через зупинку Липецької кондитерської фабрики і арешт рахунків компанії, сказав він в інтерв'ю виданню «Форбс Україна».

«Я не оцінюю збитки – я чекаю зменшення прибутку. Безумовно, російський ринок був великою часткою нашого продажу. Коли нам заборонили експорт з України до Росії, ми втратили близько 6 тис. тонн на місяць. Липецька фабрика випускає 10 тис. тонн на місяць”, - сказав Москалевський.

При цьому він повідомив, що роботу Липецької фабрики зупинено на тиждень.

“Ми зупинили її (Липецьку кондитерську фабрику — УНІАН) на тиждень. Вона не може працювати, поки постанова Тверського суду залишається чинною. Якби ми продовжили роботу, то нам довелося б брати товарні кредити і влізати в борги перед постачальниками. У ситуації, що склалася, нам ніхто не позичить і копійки. У нас арештовані всі інвестиційні гроші, абсолютно всі!” - сказав Москалевський.

За його словами, компанії ставлять у провину випуск контрафактної продукції за кількома товарними знаками.

“У нас був судовий спір (з російським холдингом «Об'єднані кондитери», за ініціативою якого подано позов до Roshen - УНІАН), а зараз він переріс у кримінальну площину. І якщо в рамках судового спору сторона, яка судилася з нами, претендувала на 215 млн. рублів (6 млн. дол.), то в новому цивільному позові, про який ми навіть не відразу дізналися, сума претензій досягає 2,5 млрд рублів (70 млн. дол.)”, - сказав гендиректор корпорації.

Разом з тим, за словами Москалевського, у нього немає підстав стверджувати, що ці події пов'язані із загостренням відносин між Росією і Україною.

“На підприємствах проводяться перевірки, Антимонопольний комітет Липецької області відкрив кримінальну справу проти нас. Ці події відбуваються на даний момент, а взаємини з «Об'єднаними кондитерами» у нас зіпсувалися з 2010 року. У мене немає підстав стверджувати, що російська держава пред'явила до мене якісь претензії”, - зазначив він.

За словами гендиректора Roshen, в неофіційній формі йому пропонували продати російські активи. «Неофіційно від «Об'єднаних кондитерів» пропозиція продати бізнес вже надходила. Можливо, тепер вона знову з'явиться», - сказав він.

Москалевський також повідомив, що компанія має намір подати апеляцію на судове рішення, щоб добитися скасування рішення суду або хоч би зменшити заблоковану суму, щоб підприємство могло функціонувати.

“Сумарно зараз арештовано близько 1,7 млрд рублів (47 млн. дол.)”, - сказав він.

Крім того, компанія має намір подати у відповідь позов до «Об'єднаних кондитерів».

Як повідомляв УНІАН, 19 березня співробітники російської поліції заблокували і захопили приміщення Липецької кондитерської фабрики Roshen. Представники російських правоохоронних органів не пред'явили жодних документів, які б надавали їм право увірватися на територію підприємства і припиняти виробництво. Керівництво компанії Roshen не одержувало жодних офіційних повідомлень або попереджень, які могли б стати причиною незаконного втручання в їх діяльність.

20 березня Міністерство закордонних справ і Міністерство економічного розвитку і торгівлі України обвинуватили владу Росії в незаконній конфіскації виробничих потужностей фабрики Roshen, заявивши, що захоплення підприємств корпорації в РФ є логічним продовженням політично мотивованої кампанії, яка почалася проти українського інвестора ще минулого року, коли Росспоживнагляд заборонив експорт продукції компанії в країну.

21 березня Тверський районний суд Москви за ініціативою російського холдингу «Об'єднані кондитери» порушив кримінальну справу проти підприємства Roshen у Російській Федерації, наклавши арешт на 2,8 млрд рублів, що знаходяться на рахунках компанії в РФ. При цьому в компанії зазначили, що кошти, які знаходяться на рахунках компанії в Росії, були призначені виключно для здійснення господарської діяльності на території цієї країни. Roshen виявився позбавленим можливості оплачувати поставку сировини, займатися виробництвом, продовжувати будівництво нового виробничого майданчика, а також сплачувати податки.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масло-молочний комбінат «Бершадьмолоко» (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).

Roshen належить народному депутатові і мільярдерові Петру Порошенку, який активно підтримував Євромайдан.