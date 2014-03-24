Уряд звільнив голову Держсільгоспінспекції

Кабінет міністрів України звільнив Владислава Гончаренка з посади голови Державної інспекції сільського господарства України.

Відповідне рішення закріплене розпорядженням уряду № 222-р, яке опубліковано на його офіційному сайті.

«Звільнити Гончаренка Владислава Васильовича з посади голови Державної інспекції сільського господарства України за власним бажанням», - сказано в розпорядженні.

Гончаренко був призначений головою Держсільгоспінспекції у вересні 2013 року.

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Як повідомляв УНІАН, аграрні асоціації неодноразово зверталися до уряду з проханням скоротити функції Держсільгоспінспекції або ж ліквідувати її повністю, бо в її роботі, за їх словами, корупційна складова занадто велика.

Довідка УНІАН. Держсільгоспінспекція займається моніторингом ринку сільськогосподарської продукції, здійснює державний контроль за якістю зерна та продуктами його переробки, контролює видачу сертифікатів якості зерна, формування державних та регіональних ресурсів сільгосппродукції тощо.