Мінагропрод скоротить кількість дозвільних документів для молочників

Міністерство аграрної політики і продовольства України ініціює скорочення кількості документів дозвільного характеру, які стосуються діяльності операторів молочного ринку, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, за даними прес-служби, Мінагропрод підготував проекти спільних з іншими міністерствами і відомствами наказів, якими будуть скасовані нормативно-правові акти, що стосуються проведення атестації виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів та ведення реєстру атестованих виробників молочної продукції, пов'язаного з отриманням документів дозвільного характеру (атестат виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів).

За даними міністерства, на сьогодні накази знаходяться на узгодженні у Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства охорони здоров'я України.

"Ухвалення документів спростить систему державного контролю в цьому сегменті, сприятиме стимулюванню вільної конкуренції на молочному ринку, гармонізації законодавства України з міжнародним законодавством, зокрема законодавством ЄС, в частині видачі документів дозвільного характеру", - йдеться в повідомленні.

При цьому безпека і якість молочної продукції будуть забезпечені за рахунок дотримання норм санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного законодавства, шляхом видачі суб'єктам господарювання експлуатаційних дозволів для потужностей з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів і відповідного нагляду за станом виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів.

«Крок за кроком ми зводитимемо до мінімуму кількість дозвільних документів у різних сегментах аграрної галузі з тим, щоб бізнес міг вільно дихати і одночасно дотримуватись зрозумілих правил гри», - цитує прес-служба Швайку.

Як повідомляв УНІАН, українські виробники молока регулярно звертаються до уряду України з проханням надавати велику підтримку галузі, щоб вітчизняні продукти могли на рівних конкурувати з імпортними, зокрема з білоруською молокопродукцією.

За даними Держстату, виробництво молока в Україні в 2013 році зросло на 4%, вершкового масла – на 5,2%, свіжого неферментованого сиру – на 5,5%, а жирних сирів – скоротилося на 1,5%. Обсяг виробництва спредів торік знизився на 0,8% порівняно з 2012 роком, а йогуртів – зріс на 6,5%.



