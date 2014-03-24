Експортери зерна просять пустити їх на китайський ринок

Всеукраїнське об'єднання виробників, переробників та експортерів зерна Українська зернова асоціація (УЗА) просить Міністерство аграрної політики та продовольства зробити публічною інформацію про умови експорту зерна в Китай, а також усунути всі перешкоди для поставок українського зерна на китайський ринок.

«Почала поставки в Китай тільки одна державна компанія. А інші компанії рік не можуть отримати від Міністерства аграрної політики і продовольства ніякої інформації про умови торгівлі. Ми вважаємо, що такий порядок має дискримінаційний підхід до проблеми і порушує антимонопольне законодавство України», - йдеться у зверненні асоціації, текстом якого володіє УНІАН.

За словами УЗА, уряд України і попереднє керівництво профільного міністерства неодноразово заявляли про відкриття китайського ринку українським експортерам зерна, який за фактом на сьогоднішній день все ще є недоступним.

В асоціації вважають, що процедура внесення підприємств до реєстру експортерів та елеваторів, які здійснюють постачання в Китай, залишається незрозумілою, як і публікації такого реєстру. Крім того, за даними УЗА, відсутні чітко сформульовані вимоги до підприємств, які хочуть пройти відповідну процедуру сертифікації для можливих поставок зерна в Китай.

“Враховуючи важливість проблеми розвитку зернового ринку України, просимо у найкоротші терміни вирішити питання щодо зняття всіх перешкод для можливості поставок зерна в Китай компаніями - учасниками УЗА”, - відзначили в асоціації, додавши, що компанії, які входять в УЗА, виконують 90% експорту українського зерна.

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Як повідомляв УНІАН, Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) у рамках кредитних домовленостей з Експортно-імпортним банком Китаю здійснює постачання зерна в цю країну. Нещодавно нове керівництво Мінагропроду повідомило про наявність спірної ситуації з китайською стороною щодо домовленості на постачання зерна.