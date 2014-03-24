Україна вже експортувала майже 27 млн тонн зернових

Українські аграрії з початку 2013/2014 маркетингового року (МР, липень 2013 р. – червень 2014 р.) станом на 24 березня поставили на зовнішні ринки 26,8 млн. тонн зернових, що приблизно на 41% більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового сезону, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.Зокрема, обсяг експорту пшениці до зазначеної дати становив 7,66 млн. тонн, ячменю – 2,15 млн. тонн, кукурудзи – 16,72 млн. тонн.

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Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод прогнозує експорт зерна з України в 2013/2014 МР на рівні 33 млн. тонн, що може стати абсолютним рекордом для незалежної України.

Урожай зернових у 2013 році, за оцінками Держстату, становив майже 63 млн. тонн, що на 36,3% більше, ніж на рік раніше.