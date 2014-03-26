Нардепи закликали Кабмін не скасовувати повернення ПДВ при експорті зерна

Народні депутати - члени Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин звернулися з листом до Прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, Міністра фінансів Олександра Шлапака, Міністра аграрної політики Ігоря Швайки та Голови Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики Віталія Хомутинніка, в якому висловили прохання не скасовувати систему повернення ПДВ при експорті зерна.

Як зазначається у листі, в даний момент урядом розглядається ідея скасування нової системи повернення ПДВ при експорті зерна, вступила в дію в січні 2014 року, і припинення нарахування податкового кредиту при його експорті. Таким чином, Кабмін пропонує зробити виробників зерна єдиними суб'єктами української економіки, які, на відміну від підприємств хімічної, металургійної, вугільної промисловості тощо, не можуть претендувати на повернення ПДВ при продажу своєї продукції за кордон.

Депутати повідомляють, що в 2013 році падіння цін по різних видах зерна становило до 40%, при цьому суттєво зросла собівартість продукції. Незважаючи на високий урожай, більшість українських аграріїв закінчило 2013 р. з суттєвими збитками. Під загрозою закриття опинилися близько 7 тис. малих фермерських господарств.

На думку членів аграрного комітету парламенту, скасування системи повернення ПДВ викличе численні банкрутства сільськогосподарських підприємств і зростання безробіття в секторі, який надає роботу понад 4 млн. українців.

Лист підписали представники основних політичних сил, представлених у парламенті: Михайло Апостол, Ігор Бриченко (БЮТ), Ігор Сабій (ВО «Свобода»), Тарас Кутовий, Олександр Корнійчук (УДАР), Володимир Пилипенко, Олег Кулініч (Депутатська група «Економічний розвиток»), Сергій Лабазюк, Віктор Бондар (Депутатська група «Суверенна європейська Україна»), Олег Шаблатович (ПР), Володимир Купчак, Сергій Кузьменко (позафракційні).

Нагадаємо, 19 грудня 2013 р. Верховна Рада підтримала законопроект № 3757, яким були введені нові правила повернення ПДВ при експорті зерна, що дозволяють направити більшу частину доходу селянам, які безпосередньо вирощують зерно.