Президент Асоціації виробників молока став заступником Швайки

Заступником міністра аграрної політики та продовольства України призначений Андрій Дикун, який тривалий час очолював Асоціацію виробників молока, повідомила прес-служба Мінагропроду.

«Сьогодні міністр аграрної політики і продовольства Ігор Швайка представив колективу міністерства нового заступника міністра Андрія Дикуна», - йдеться в повідомленні відомства.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня Валерій Давиденко був звільнений з посади заступника міністра аграрної політики та продовольства за власним бажанням.

Раніше Асоціація виробників молока пропонувала кандидатуру Дикун на посаду міністра аграрної політики і продовольства. Однак главою Мінагропроду став депутат від фракції "Свобода" Ігор Швайка.