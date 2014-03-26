Президент Асоціації виробників молока став заступником Швайки
11:11, 26 березня 2014Агро
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Кандидатуру Дикун пропонували на посаду міністра аграрної політики та продовольства
Президент Асоціації виробників молока став заступником Швайки
Заступником міністра аграрної політики та продовольства України призначений Андрій Дикун, який тривалий час очолював Асоціацію виробників молока, повідомила прес-служба Мінагропроду.
«Сьогодні міністр аграрної політики і продовольства Ігор Швайка представив колективу міністерства нового заступника міністра Андрія Дикуна», - йдеться в повідомленні відомства.
Як повідомляв УНІАН, 17 березня Валерій Давиденко був звільнений з посади заступника міністра аграрної політики та продовольства за власним бажанням.
Раніше Асоціація виробників молока пропонувала кандидатуру Дикун на посаду міністра аграрної політики і продовольства. Однак главою Мінагропроду став депутат від фракції "Свобода" Ігор Швайка.
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