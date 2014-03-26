Українських вин у продажу повинно бути не менше половини - законопроект

Відповідна пропозиція закріплена законопроектом №4545 «Про внесення змін до статті 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обороту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів (щодо торгівлі продукцією виноробства)», зареєстрованим депутатом 6 березня.

Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту, метою таких змін є захист прав вітчизняних виробників продукції виноробства і надання споживачеві права вибору в закладах громадського харчування вітчизняної продукції виноробства.

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При цьому депутат зазначає, що зростаючий імпорт продукції виноробства утискає вітчизняного виробника, внаслідок чого його частка на ринку падає.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, українські винарі в 2013 році виробили 28,3 млн декалітрів виноматеріалів, що на 22,6% більше, ніж у 2012 році. При цьому для випуску вина у 2013 році було вироблено майже 13 млн дал виноматеріалів, що на 6,3% менше, ніж у 2012 році, а для закладки на витримку - 1,1 млн дал, що на 30,5% перевищує показник 2012 року.