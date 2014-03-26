Рейдери можуть захопити наші підприємства в Росії - Roshen
Один із найбільших виробників кондитерських виробів в Україні корпорація Roshen не виключає можливості рейдерського захоплення своїх підприємств у Російської Федерації, виробництво на яких зупинено минулого тижня через арешт рахунків компанії в Росії та блокування їх роботи силовими структурами, представниками правоохоронних органів РФ.
«Корпорація Roshen не виключає можливості фізичного захоплення силовими структурами Російської Федерації майна підприємств компанії та спроби підпорядкувати собі російські активи корпорації шляхом незаконного заволодіння цими активами», - сказано в повідомленні компанії, опублікованому на її офіційному сайті.
При цьому в корпорації зазначили, що такі дії розцінюються нею як рейдерська атака, яка проводиться щодо російських підприємств Roshen. Разом з тим у компанії наголосили, що вона застосує всі можливі методи для захисту свого інвестиційного капіталу в Росії.
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«З цією метою компанія застосує всі доступні інструменти, як юридичні, так і не юридичні, зокрема звернення до міжнародних інститутів із захисту інтересів інвесторів», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 19 березня співробітники російської поліції заблокували і захопили приміщення Липецької кондитерської фабрики Roshen (РФ). Представники російських правоохоронних органів не пред'явили ніяких документів, які б надавали їм право увірватися на територію підприємства та припиняти виробництво.
Після цього, 21 березня, Тверський районний суд Москви за ініціативою російського холдингу «Об'єднані кондитери» порушив кримінальну справу проти підприємства Roshen в Російській Федерації, наклавши арешт на 2,8 млрд рублів, що перебувають на рахунках компанії в РФ, де їй належать три виробничі майданчики.
Продукція з українських фабрик Roshen не експортується в Росію з серпня 2013 року у зв'язку з забороною Росспоживнагляду.
Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один із найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат «Бершадьмолоко» (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).
Roshen належить народному депутату і мільярдерові Петру Порошенку, який активно підтримував Євромайдан.