Рейдери можуть захопити наші підприємства в Росії - Roshen

«Корпорація Roshen не виключає можливості фізичного захоплення силовими структурами Російської Федерації майна підприємств компанії та спроби підпорядкувати собі російські активи корпорації шляхом незаконного заволодіння цими активами», - сказано в повідомленні компанії, опублікованому на її офіційному сайті.

При цьому в корпорації зазначили, що такі дії розцінюються нею як рейдерська атака, яка проводиться щодо російських підприємств Roshen. Разом з тим у компанії наголосили, що вона застосує всі можливі методи для захисту свого інвестиційного капіталу в Росії.

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«З цією метою компанія застосує всі доступні інструменти, як юридичні, так і не юридичні, зокрема звернення до міжнародних інститутів із захисту інтересів інвесторів», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня співробітники російської поліції заблокували і захопили приміщення Липецької кондитерської фабрики Roshen (РФ). Представники російських правоохоронних органів не пред'явили ніяких документів, які б надавали їм право увірватися на територію підприємства та припиняти виробництво.

Після цього, 21 березня, Тверський районний суд Москви за ініціативою російського холдингу «Об'єднані кондитери» порушив кримінальну справу проти підприємства Roshen в Російській Федерації, наклавши арешт на 2,8 млрд рублів, що перебувають на рахунках компанії в РФ, де їй належать три виробничі майданчики.

Продукція з українських фабрик Roshen не експортується в Росію з серпня 2013 року у зв'язку з забороною Росспоживнагляду.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один із найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат «Бершадьмолоко» (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).

Roshen належить народному депутату і мільярдерові Петру Порошенку, який активно підтримував Євромайдан.