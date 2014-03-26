Сепаратисти націоналізували "Масандру", "Магарач" і "Новий Світ"

Постанови про націоналізацію майна підприємств, установ і організацій агропромислового комплексу, а також лісового і мисливського господарства прийняті на засіданні Держради Республіки Крим, повідомляє ИТАР-ТАСС.

У списку підприємств агропрому 131 компанія, зокрема відомі виноробні заводи "Магарач" і "Массандра", завод шампанських вин "Новий Світ".

У власність республіки також перейшли всі кримські заповідники, природні парки лісгоспи та мисливські господарства. Усі ці організації, згідно з постановою, продовжать свою діяльність на підставі чинних ліцензій, правовстановлюючих і дозвільних документів.

Раніше прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов заявив, що кримська влада гарантують недоторканність приватної власності і бізнесу, проте планують націоналізувати на території півострова держвласність України.

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