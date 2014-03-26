ЄС готовий допомогти Україні з експортом сільгосппродукції - Фюле

Європейський Союз готовий направити в Україну фахівців ветеринарної, санітарної і фітосанітарної служб для того, щоб поділитися європейським досвідом з українськими колегами, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства з посиланням на Комісара ЄС з питань розширення і політики сусідства Штефана Фюле.

«Ми розуміємо стратегічну важливість агропромислового комплексу як для України, так і для Європейського Союзу. Ми готові направити в Україну фахівців ветеринарної, санітарної і фітосанітарної області для того, щоб удосконалити ці сфери та поділитися європейським досвідом, і для того, щоб Україна мала можливість більше експортувати на європейський ринок сільськогосподарської продукції», - сказав Фюле на зустрічі членів уряду України з делегацією Європейської комісії.

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За даними Мінагропроду, зараз проходять засідання тематичних груп членів делегації Європейської комісії та уряду, на яких обговорюються питання торгівлі й сільського господарства. За результатами роботи груп відбудеться засідання Кабінету міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, Держветфітослужба України неодноразово заявляла, що в Україні необхідно створити єдиний контролюючий орган, який буде гарантувати якість і безпеку харчових продуктів, інакше харчовим продуктам з України буде складно потрапити на ринок ЄС. На сьогоднішній день контролем якості продуктів займається Держветфітослужба, Міністерство охорони здоров'я та Державна санітарно-епідеміологічна служба.