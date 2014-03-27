В Україні можуть суттєво підвищити акцизи на сигарети і алкоголь

Кабінет міністрів України з метою збільшення надходжень до державного бюджету пропонує Верховній Раді підвищити ставку акцизів на пиво на 42,5%, а на сигарети і алкоголь - на 25%.

Згідно з урядовим законопроектом № 4576 «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», зареєстрований 27 березня, акциз на пиво солодове пропонується підвищити до 1,24 грн/л до 0,87 грн/л.

Ставку акцизу на кріплені вина і вермути Кабмін пропонує збільшити до 3,58 грн/л з 2,86 грн/л, а на ігристі вина - до 5,2 грн/л з 4,16 грн/л.

Акцизна ставка на спирт, спиртові дистиляти та алкогольні напої зброджені, згідно з урядовим законопроектом, передбачається підвищити до 70,53 грн/л з 56,42 грн/л.

Крім того, пропонується підвищити акциз на тютюнову сировину до 272 грн/кг з 217,6 грн/кг, на сигарети без фільтра - до 96,88 грн за тис. шт. з 77,5 грн за тис. шт., на сигарети з фільтром - до 216,5 грн за тис. шт, з 173,2 грн за тис. шт. Адвалорну ставку на тютюнові вироби при цьому пропонується зберегти на рівні 12%.

Зазначені зміни, у разі ухвалення урядового законопроекту, набудуть чинності з 1 травня 2014 року для виробників пива, з 1 липня - для виробників сигарет. Підвищення акцизу на спирт та алкогольні напої заплановано на 1 вересня.

Як повідомляв УНІАН, пивовари, виробники міцного алкоголю і сигарет не раз виступали з проханням до влади про ведення ними більш прогнозованою акцизної політики.

За даними Держстату, виробництво пива в Україні в 2013 році скоротилося порівняно з 2012 роком на 7,6%, сигарет - на 8,3%, горілки - на 17,2%.