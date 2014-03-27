Кабмін хоче повернути ПДВ на експорт зерна

Режим пільгового оподаткування агропромислового комплексу у 2014 році має бути збережений, оскільки переведення сільгоспвиробників на загальну систему оподаткування стане серйозним ударом для галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми розуміємо, що якщо ми переведемо весь АПК на загальну систему оподаткування, то це буде не просто дуже серйозний удар, а й також буде використано нашими політичними опонентами. Тому ми ухвалили рішення поточного року не переводити весь АПК на загальну систему оподаткування ПДВ», - сказав Яценюк.

При цьому прем'єр заявив, що уряд вважає необхідним повернути стягнення податку на додану вартість (ПДВ) з операцій з експорту зерна, що, за його словами, дозволить підвищити надходження до бюджету і закупівельну вартість зернових у селян.

«До нас звернулися Європейська бізнес асоціація, Американська торгова палата і низка асоціацій підприємців з тим, щоб ми встановили оподаткування ПДВ операцій з експорту зерна. Це ті 20%, які жодна компанія і жодний експортер не платили до бюджету. Тому ми пропонуємо введення ПДВ на операції з експорту зерна», - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, аграрії неодноразово виступали з вимогою відмовитися від ідеї внесення будь-яких змін до Податкового кодексу щодо спецрежиму оподаткування. За підрахунками аграрних асоціацій, якщо уряд ухвалить рішення про скасування податкових пільг для сільгоспвиробників, то їх втрати становитимуть 19 млрд грн.

Довідка УНІАН. Режим пільгового оподаткування для сільгоспвиробників діє в Україні з 1998 року. Він включає фіксований сільгоспподаток, акумуляцію сільгосппідприємствами коштів ПДВ, а також підтримку тваринницьких господарств за рахунок перерахування ПДВ переробних компаній.