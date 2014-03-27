ПДВ має відшкодовуватися незалежно від галузі - експерти

Глава Української аграрної асоціації Володимир Макар зазначає, що система, яка діє з січня 2014 року, є оптимальною: вона відсікає від зернового ринку зайвих посередників, які наживаються на селянах. «Якщо ми говоримо про створення умов для економічного зростання, то сьогоднішня система є кращим варіантом для цього. Міняти її в такий складний момент для аграріїв означає поставити хрест на українському сільському господарстві», - заявив він під час експертного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

Аналогічної позиції дотримується і Генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Володимир Лапа. «Багато підприємств і компаній зафіксуютьзбитки за результатами вирощування врожаю цього року. І, відповідно, буде згортання темпів сільськогосподарського виробництва», - прогнозує експерт. «Якщо в попередні роки був тренд до зростання ВВП аграрної продукції, зараз рентабельність зернових і олійних культур буде далека від очікуваної», - констатує він. Володимир Лапа наголосив, що асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" виступає проти ініціатив Кабміну. «Наша позиція була і залишається незмінною: ми за відшкодування ПДВ аграріям», - заявив він.

Зі свого боку, Ігор Уманський, який виконував обов'язки міністра фінансів України у 2009-2010 роках, вважає, що ПДВ має відшкодовуватися незалежно від галузі - і тоді він перестане бути «корумпованим податком».

«ПДВ - це податок, який не терпить винятків. У принципі. Коли в ньому є винятки - цей податок не працює», - заявив фінансист.

На його думку, саме ціла низка винятків у цьому податок дозволили створити в громадськості враження про те, що його дуже складно адмініструвати, що це «корумпований податок». «Насправді, це не так. Якщо немає виключень в адмініструванні цього податку для жодних категорій товарів, видів бізнесу, сфер діяльності - це один з найбільш простих податків і з погляду адміністрування і з погляду врахування його платником податків. Тоді він працює як годинник», - заявив експерт.

У цьому його підтримує і експерт в аграрній сфері, керівник аналітичного департаменту "Консалтингового Агентства ААА" Марія Колесник. За її словами, в ідеальних умовах для бізнесу «бажано, щоб для всіх галузей економіки податковий режим був однаковим, прозорим і не змінювався щоквартально».

Нагадаємо, що скасування відшкодування ПДВ при експорті зерна було введено як тимчасовий захід до Податкового кодексу в 2010 році. Там же було закладено, що норма перестає діяти з 1 січня 2014 року. Відшкодування ПДВ аграріям з цієї дати було підтверджено та законом, прийнятим Верховною Радою в грудні минулого року. Однак, новий Кабмін, разом з іншими змінами в Податковому кодексі, пропонує знову змінити правила гри для виробників і продавців зерна.