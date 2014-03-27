Відшкодування ПДВ при експорті зерна можуть відкласти до 2015 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу у Верховній Раді заявив міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«Ми прислухалися до аграріїв і залишили таке звільнення (від сплати ПДВ - УНІАН) не до 1 січня 2016 року, а до 1 січня 2015 року, розуміючи, що ми з наступного року перейдемо на більш цивілізовану систему оподаткування цієї сфери», - сказав Шлапак.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2013 року Верховна Рада внесла зміни до Податкового кодексу, згідно з якими аграрії одержали право на відшкодування ПДВ при операціях із зерном з 1 січня 2014 року. Проте в проекті змін до Закону «Про державний бюджет на 2014 рік» Кабмін запропонував відстрочити цю норму до 2016 року.

Нульовий ПДВ для операцій із зерном діяв з 2011 року. При цьому зі скасуванням ПДВ було скасовано і відшкодування цього податку зернотрейдерам.

Читайте такожКабмін хоче повернути ПДВ на експорт зерна