АМКУ займеться цінами на ринку яєць

Антимонопольний комітет України (АМКУ) рекомендував 39 найбільшим виробникам курячих яєць і 19 торговим мережам утриматися від встановлення економічно необгрунтованих цін на яйця, повідомила прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, відповідні рекомендації були надані виробникам з метою забезпечення стабільної цінової ситуації, зменшення негативних наслідків коливання цін на ринку курячих яєць, а також для запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Про результати розгляду рекомендацій зазначені суб'єкти господарювання мають поінформувати комітет упродовж 10 днів.

За даними Мінекономрозвитку, станом на 20 березня цього року середні ціни на курячі яйця 1-ї та 2-ї категорії зросли порівняно з 11 березня 4,2% - до 9,92 грн/дес.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, виробництво яєць в країні в 2013 році становило 19,591 млрд штук, що на 2,5% більше, ніж у 2012 році.

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