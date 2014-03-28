Росія посилила контроль продукції чотирьох українських підприємств

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) ввела режим посиленого лабораторного контролю для чотирьох українських виробників молочної та м'ясної продукції, йдеться в повідомленні відомства.

Зокрема, у зв'язку з виявленням порушення ветеринарно-санітарних вимог і норм Митного союзу, Россільгоспнагляд в посиленому режимі буде контролювати продукцію великого українського виробника молочних консервів «Техмолпром», сироробного «Пирятинського сирзаводу», виробника ковбасних виробів та м'ясних напівфабрикатів «Елітекс» і м'ясовиробника «Агропродукт».

Крім того, аналогічні заходи застосовані до ряду компаній з Канади і Австралії.

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Як повідомляв УНІАН, у 2013 році Россільгоспнагляд неодноразово вводив подібні обмеження проти українських виробників, в тому числі і щодо «Пирятинського сирзаводу», «Елітексу» і «Агропродукту».