Кримським винзаводам видають російські ліцензії

Росалкогольрегулювання переоформлює українські ліцензії учасників алкогольного ринку Криму і Севастополя відповідно до російського законодавства. Як повідомили ІТАР-ТАСС в прес-службі відомства, бланки ліцензій видають з 25 березня.

"Переоформляються документи зі збереженням терміну дії, зазначеного в раніше виданій ліцензії", - заявив представник відомства Олександр Куліков.

На даний момент здійснюється процедура прийому заяв на видачу федеральних спеціальних марок.

З початку тижня в Росалкогольрегулювання надійшло 76 заяв про переоформлення ліцензій. На 26 березня в Державний зведений реєстр ліцензій внесено 108 записів щодо 42 організацій (у багатьох організацій по дві-три ліцензії на різні види діяльності), відзначають у прес-службі.

"Робота триває, заяви ще надходять, і вони продовжують оброблятися", - додав Куліков, не назвавши загальну цифру учасників ринку, що мають ліцензію на обіг алкоголю на півострові.

В Росалкогольрегулюванні створили спеціальну комісію для забезпечення в перехідний період оперативного прийняття заходів щодо інтеграції в Росію організацій алкогольного ринку Криму і Севастополя, додали в прес-службі.

Нагадаємо, в Криму націоналізована 131 компанія, у тому числі виноробні заводи Магарач і Масандра, завод шампанських вин " Новий Світ". Постанови про націоналізацію майна підприємств, установ і організацій агропромислового комплексу, а також лісового і мисливського господарства були прийняті на засіданні Держради самопроголошеної Республіки Крим 26 березня.