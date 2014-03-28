Міжнародна рада по зерну підвищила прогноз експорту з України

Міжнародна рада по зерну підвищила прогноз експорту зерна з України в поточному маркетинговому сезоні (липень 2013 року - червень 2014 роки) на 100 тисяч тонн - до 32 мільйонів тонн, випливає з березневого звіту ради, передає Прайм.

Прогноз споживання знижений на ті ж 100 тисяч тонн - до 29,3 мільйона тонн. Оцінка щодо виробництва зерна в Україні у 2013 році залишилася на колишньому рівні - 67,4 мільйона тонн.

Оцінка перехідних запасів також збережена на рівні 6,2 мільйона тонн.

Раніше ряд експертів висловлювали побоювання щодо можливого зниження експорту зерна з України у зв'язку з напруженою ситуацією в країні.

Однак глава Мінагропроду Ігор Швайка заявив, що Україна забезпечить експорт зерна, незважаючи на дії Росії.

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Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод прогнозує експорт зерна з України в 2013/2014 МГ на рівні 33 млн тонн, що може стати абсолютним рекордом для незалежної України.

Урожай зернових в 2013 році, за оцінками Держстату, становив майже 63 млн тонн, що на 36,3% більше, ніж роком раніше.

