Росія може обмежити поставки українського молока і м'яса

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) стурбована результатами лабораторних перевірок товарів ряду українських виробників молочної і м'ясної продукції і попереджає про можливість запровадження обмежень на експорт їх продуктів до Російської Федерації, йдеться в повідомленні відомства.

Зокрема, в сирі виробництва підприємств «Техмолпром» і «Пирятинський сирзавод» було виявлено антибіотики тетрациклінової групи, а в сардельках компанії «Елітекс» - виявлено мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми.

У зв'язку з цим Россільгоспнагляд звернувся до Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України з проханням провести розслідування щодо встановлення причин допущених порушень і вжити заходів щодо забезпечення поставок продукції, яка б відповідала ветеринарно-санітарним вимогам і нормам Митного союзу і Росії.

Як повідомляв УНІАН, раніше Россільгоспнагляд заявив про запровадження режиму посиленого лабораторного контролю над продукцією великого українського виробника молочних консервів «Техмолпром», сироварного «Пирятинського сирзаводу», виробника ковбасних виробів і м'ясних напівфабрикатів «Елітекс» і м‘ясовиробника «Агропродукт».

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