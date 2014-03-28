Режим відшкодування ПДВ аграріям вводиться на три місяці

Режим відшкодування податку на додану вартість виробникам і експортерам зернових і технічних культур вводиться в Україні з 1 жовтня 2014 року до 1 січня 2015 року, повідомив журналістам міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«Учора, 27 березня, було проголосовано норму, відповідно до якої відшкодування буде введено на 3 місяці – з 1 жовтня до 1 січня на врожай нового року. Що буде наступного року? Ми домовилися з аграріями зібратися найближчим часом і разом подумати, що буде по оподаткуванню в 2015 році», - пояснив міністр.

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При цьому він додав, що ПДВ відшкодовуватимуть прямим виробникам і експортерам першого ступеня. «Ми виступаємо, щоб це (формула відшкодування ПДВ - УНІАН) була єдина норма й для внутрішнього ринку, й для експортерів, щоб уникнути можливих зловживань», - підкреслив Шлапак.