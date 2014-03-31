Декларація міністра Швайки: 339 тис. гривень доходу, дві квартири, жодного авто

Міністр аграрної політики і продовольства України Ігор Швайка в 2013 році задекларував 338,9 тис. грн сукупного доходу, повідомила прес-служба міністерства.

Зокрема, минулого року міністр отримав заробітну плату, інші виплати та винагороди в розмірі 208,6 тис. грн, а також 35,2 тис. грн матеріальної допомоги та 95 тис. грн від відчуження рухомого і нерухомого майна.

Сумарний дохід дружини глави Мінагропроду Олени Швайки минулого року, згідно з декларацією, склав 57,1 тис. грн.

Крім того, Швайка зазначив, що у його власності перебувають дві квартири загальною площею 76,8 кв. м та 70 кв. м, а його дружина володіє квартирою площею 49,7 кв. м.

При цьому, згідно з декларацією, ні міністр, ні члени його сім'ї не володіють ні одним транспортним засобом.

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Як повідомляв УНІАН, Ігор Швайка був призначений міністром аграрної політики та продовольства в лютому 2014 року.