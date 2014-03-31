Аграрії скорочують посівні площі через брак фінансів - експерт

Нестабільна економічна і політична ситуація в Україні, дефіцит фінансових ресурсів у аграріїв і труднощі із залученням кредитних коштів змусили сільгоспвиробників скоротити посівні площі практично під всіма зерновими і зернобобовими культурами в 2014 році.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив керівник бізнес-проектів інформаційного агентства «АПК-Інформ» Родіон Рибчинський.

«Політична ситуація, яка виникла в нашій країні в останні кілька місяців і через яку серйозним чином відкоригувати економічні параметри роботи підприємств і галузей промисловості, стала причиною того, що сільгоспвиробники в цій ситуації не готові йти на рекордні посіви ярих культур», - сказав Рибчинський.

«Цього року за нашими оцінками під парами буде більше 1 млн га проти близько 600 тис. га у минулому році. Відповідно, будуть зменшуватися посівні площі під яровими культурами», - сказав він.

Основними причинами скорочення посівних площ під урожай 2014 року в країні, а також очікуваного зниження врожайності вирощуваних культур, за словами Рибчинського, також стало зростання вартості матеріально-технічних ресурсів, у тому числі насіння, палива та засобів захисту рослин.

Водночас, за словами директора департаменту фінансово-кредитної політики Міністерства аграрної політики та продовольства України Баграта Ахиджанова, також присутнього на прес-конференції, у 2014 році аграрії мають намір витратити на весняно-польові роботи 42 млрд грн, тоді як за умови виконання всіх технологічних правил посіву ця сума повинна була б становити 52 млрд грн. При цьому на сьогоднішній день, за його даними, українські сільгоспвиробники витратили на весняно-польові роботи 29 млрд грн.

«На сьогодні з 42 млрд грн вже витрачено 29 млрд грн, а з 27 млн га ріллі, яка прогнозувалася до посіву, роботи проведені на площі майже 14 млн га», - сказав Ахіджанов.

При цьому він підкреслив, що банки продовжують фінансувати аграріїв, а обсяги кредитування сільгоспвиробників в цьому році не поступаються торішнім.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозом «АПК-Інформ», урожай зернових та зернобобових культур в Україні в 2014 році може скласти 57,3 млн тонн проти 63 млн тонн, які країна, за даними Державної служби статистики, зібрала в 2013 році.

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Мінагропрод прогнозує, що в 2014 році ярі культури будуть посіяні на площі 18,5 млн га, в тому числі ярі зернові на 8,6 млн га. Сівба технічних культур, за оцінками відомства, в цьому році буде проведена на площі 6,4 млн га.

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За даними Держстату, під урожай озимих культур та зелений корм у 2014 році Україна засіяла 8,8 млн га, що на 4,4% менше, ніж під урожай 2013 року. Пересівання озимих цього року, за прогнозом Мінагропроду, буде проведено на площі до 500 тис. га.