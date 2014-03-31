Росія побудує в Криму опріснювальний завод або проведе канал з Кубані

Жителі окупованого Криму будуть забезпечені чистою питною водою. Найближчим часом нелегітимний уряд вибере оптимальний проект для вирішення цієї задачі, передає ИТАР-ТАСС з посиланням на повідомлення Дмитра Медведєва.

За словами Медведєва, вирішити проблему можна за рахунок будівництва водопроводу з території Кубані ("Кубанська вода"), створення водосховищ на Таманському півострові, розробки родовищ підземних прісних вод в Джанкійському і Нижньогірському районі". Є варіант будівництва заводу з опріснення морської води", - вказав Медведєв.

Він пообіцяв, що уряд "проаналізує всі варіанти, вибере оптимальний або кілька оптимальних і приступить до реалізації".

Медведєв зазначив, що водопостачання є однією з ключових проблем у сфері ЖКГ Криму, так як півострів залежить в цьому відношенні від зовнішнього джерела - Північно-Кримського каналу. Канал був побудований в 1960-1970 роках, його знос досягає 80%. При цьому зношеність системи водопостачання на самому півострові перевищує 60%, у результаті втрати води можуть становити майже 50%.

Як повідомляв УНІАН, водопостачання Криму не будуть припиняти.

Як повідомили в прес-службі Мінрегіону України, віце-прем'єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимира Гройсмана обговорили питання забезпечення жителів і підприємств Криму безперебійного водопостачання.

«Ні в кого немає сумніву, що Крим - це Україна. І окупація - це тимчасова ситуація. Нам необхідно зробити все, щоб система подачі води в Херсон та АР Крим не була порушена», - підкреслив віце-прем'єр.

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