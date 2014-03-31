Українські винороби Криму опинилися в економічній ізоляції

Українські винороби, що мають активи в Криму, звернулися до виконуючого обов'язки президента України Олександра Турчинова з проханням підтримати виробників, які знаходяться в економічній ізоляції у зв'язку з анексією півострова, повідомила УНІАН прес-служба асоціації "Виноградарі та винороби України" (АВВУ).

"Сьогодні за Вашої підтримки повинно відбутися розблокування торгового сполучення з материковою частиною України і зроблені кроки для подальшого врегулювання ведення бізнесу кримськими компаніями. Для стабілізації ситуації необхідне введення перехідного періоду, який передбачає створення спеціальних умов для кримських виробників. Ми сподіваємося, що виноградарі та винороби не будуть кинуті напризволяще", - йдеться в офіційному зверненні АВВУ до Турчинова.

Винороби також зазначили, що виноробні компанії, які знаходяться на території півострова, вже сьогодні відчувають на собі, що означає опинитися за межами економічної системи України. За даними асоціації, більше 40 підприємств галузі, що забезпечують 55% виробництва всього вина в Україні, майже повністю заблоковані діями Кабінету міністрів України. Зокрема, вони не одержують на півострові акцизні марки, незважаючи на те, що компанії виконали всі зобов'язання з оплати акцизного податку та своєчасного замовлення марок. В асоціації уточнили, що податкові органи відмовляються реєструвати накладні при відправці вантажу на материкову частину України, в результаті чого порушується система розрахунку між виробником і реалізатором продукції.

Також АВВУ повідомляє, що припинені поставки спирту від держпідприємства "Укрспирт", а без них порушується процес виробництва кріплених і десертних вин.

Крім того, прес-служба асоціації повідомляє, що проблеми, які виникли у зв'язку з анексією Криму, зачеплять не тільки підприємства в Криму, але й в Одеській області.

"На півострові зосереджена велика частина підприємств вторинного виноробства, які безпосередньо розливають вина, а в тому ж одеському регіоні - "первинка", ті, хто вирощує та переробляє виноград. Вже багато років працюють у зв'язці і 2013 рік - не виняток. Після збиральної кампанії був заготовлений виноматеріал під конкретного кримського виробника і його лінійку продукції. Як тепер продавати сировину?”, - йдеться у зверненні.

В асоціації також відзначили, що українські винороби з тривогою очікують розгляду законопроекту "Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України". У разі прийняття цього законопроекту, виноробні компанії в Криму будуть змушені повністю припинити своє існування як українські підприємства, оскільки отримають статус економічних нелегалів.

"Такими діями уряд країни практично примушує українські підприємства, розташовані на території Криму, шукати шляхи до порятунку у складі Російської Федерації”, - цитує прес-служба директора асоціації Сергія Михайлечка.

На сьогоднішній день винороби готові рятувати свої підприємства, зокрема, провести хоча б часткове перенесення промислових потужностей на материк, однак це можливо тільки в разі надання підтримки з боку українського уряду, зазначає АВВУ.

"Актуальним залишається питання порятунку посадкової кампанії і проведення необхідних весняних робіт на виноградниках. Зупинка виробництва, до якого призведе ізоляція Криму, - це гарантований провал польових робіт", - йдеться у зверненні асоціації до Турчинова.

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Як повідомляв УНІАН, раніше АВВУ заявляла, що в разі приєднання Автономної Республіки Крим до Російської Федерації кримські винороби будуть змушені призупинити виробництво до його повного приведення у відповідність з російськими законами та стандартами, що обернеться значними збитками для виробників.

Нагадаємо, що 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77%, які взяли участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим - і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ в якості нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

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Міністерство закордонних справ України заявило рішучий і категоричний протест проти визнання РФ самопроголошеної Республіки Крим як суб'єкта міжнародного права. МЗС України підкреслює, що підписання угоди про приєднання Криму до РФ не має нічого спільного з демократією, правом і здоровим глуздом.