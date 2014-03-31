Кабмін призначив голову Держекоінспекції

Про це йдеться у розпорядженні, розміщеному на веб-порталі уряду.

Раніше обов'язки керівника служби виконував перший заступник очільника відомства Ігор Кошелев, призначений на цю посаду у травні 2011 року.

Держекоінспекція здійснює нагляд і контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів; за дотриманням режиму територій і об'єктів природно-заповідного фонду, за екологічною і радіаційною безпекою під час імпорту, експорту і транзиту вантажів і транспортних засобів. Також до сфери діяльності інспекції входить нагляд за біологічною і генетичною безпекою використання генетично модифікованих організмів (ГМО) у відкритій системі і за поводженням з відходами, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами і агрохімікатами.

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