Україна через СОТ закликала Росію зняти заборону на експорт Roshen

Україна через Світову організацію торгівлі (СОТ) закликала Російську Федерацію негайно зняти торговельну заборону на поставки до цієї країни кондитерської продукції української корпорації Roshen, запроваджену Росспоживнаглядом наприкінці липня 2013 року.

У своїй заяві на засіданні комітету СОТ з технічних бар'єрів у торгівлі 19-20 березня, опублікованій на сайті організації, Україна також вимагає від РФ конкретизувати причини, через які були застосовані дискримінаційні заходи стосовно Roshen.

При цьому українська сторона наголосила, що досі не отримала офіційного висновку про результати перевірки українських фабрик кондитерської корпорації, яку Росспоживнагляд здійснював у листопаді минулого року. До того ж Україна нагадала, що у складі російської делегації під час тієї перевірки були присутні представники конкурента Roshen на російському ринку - корпорації «Об'єднані кондитери».

Українська сторона також заявила, що продукція Roshen була протестована в акредитованих лабораторіях, а результати досліджень відповідають російським вимогам до харчових продуктів. Виходячи з цього, Україна вважає, що запроваджена Росією заборона на поставку кондитерських виробів української корпорації є дискримінаційною стосовно неї, а вимоги до її продукції суворіші, аніж до аналогічних товарів з Росії чи інших країн.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2013 року Росспоживнагляд заборонив експорт до Росії продукції українських компаній корпорації Roshen у зв'язку з невідповідною якістю. Росспоживнагляд інспектував українські фабрики корпорації 21-24 жовтня, після чого довго відмовлявся надати протокол роботи, а потім заявив про невідповідність продукції Roshen санітарним вимогам Росії. Міністерство аграрної політики і продовольства назвало такий висновок неприкритою брехнею. Продукцію Roshen досі не повернуто на російський ринок, а Росспоживнагляд продовжує наполягати на тому, що компанія не виконала його вимог. В результаті торговельних обмежень Roshen на початку 2014 року закрив Маріупольську кондитерську фабрику.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат «Бершадьмолоко» (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).

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