Україна і Словаччина заговорили про «закритий режим» через АЧС

Україна і Словаччина обговорили заходи, вжиті для запобігання виникнення спалаху африканської чуми свиней у Закарпатській області, так як раніше хвороба була зафіксована в Росії, Польщі, Литві, а також в Україні. Про це повідомила прес-служба Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

«Йшлося про встановлення «закритого режиму» роботи у разі неможливості вживати вичерпних заходів для припинення їхньої діяльності (суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана із тваринами - УНІАН), обстеження приватних господарств населення, де утримується поголів'я свиней», - повідомила прес-служба з посиланням на зустріч генерального консула Словацької Республіки в Закарпатській області Янкі Буріанової та начальника головного управління ветеринарної медицини області Юрія Садварі.

За даними Держветфітослужби, в області триває роз'яснювальна робота серед населення щодо виконання заходів профілактики африканської чуми свиней.

Як повідомляв УНІАН, у лютому в Луганській області був зареєстрований четвертийвипадок захворювання тварин африканською чумою свиней. У Луганській, Харківській, Донецькій областях і АР Крим посилено контроль за епізоотичною ситуацією.

На сьогоднішній день Росія ввела через АЧС заборону на ввезення свиней і свинини з Луганської, Донецької та Харківської областей.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине.

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