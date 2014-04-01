В Україні підвищать фіксований сільгоспподаток

Із 2015 року в Україні базою обкладання фіксованим сільськогосподарським податком стане нормативна грошова оцінка одного гектара сільгоспугідь (ріллі, сінокосу, пасовищ і багаторічних насаджень) із урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня податкового року.

Відповідне внесення змін до законодавства закріплено Законом «Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні», опублікованим у вівторок, 1 квітня, в газеті «Голос України».

За аналогічним принципом буде підвищено й податок для земель водного фонду.

На сьогоднішній день фіксований сільськогосподарський податок становить у середньому 6 грн/га і розраховується виходячи з нормативно-грошової оцінки землі, проведеної в 1995 році.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство земельних ресурсів України в 2013 році встановило коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель в Україні на рівні «1», що відповідає показникам 2010-2012 років. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського і несільскогосподарського призначення в 2014 році підлягає індексації на коефіцієнт 3,2.

Нагадаємо, закон України про запобігання фінансовій катастрофі та створення умов для економічного зростання в Україні, розроблений Кабінетом міністрів України і прийнятий Верховною Радою наприкінці березня 2014 року, опублікований у вівторок в газеті «Голос України» і набув чинності. Цей закон, разом із законом про внесення змін до бюджету (про секвестр бюджету), став одним із документів, що обумовлюють політику реформ уряду й відкривають нашій країні доступ до зовнішнього фінансування, попередній обсяг якого становить 27 млрд дол.

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