Орендна плата за землю не може бути нижче 3% від нормативної оцінки - закон

Мінімальна орендна плата за землю сільськогосподарського та іншого призначення не повинна бути нижче 3% від нормативної грошової оцінки цієї землі.

Відповідне внесення змін до Податкового кодексу закріплено Законом «Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні», опублікованим у вівторок, 1 квітня, в газеті «Голос України».

У попередній редакції Податкового кодексу мінімальна ставка оренди для земель сільськогосподарського призначення визначалася виходячи з розміру земельного податку, а для інших категорій земель становила триразовий розмір земельного податку.

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Довідка УНІАН. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення в Україні розраховується на основі показників врожайності зернових із гектара (у центнерах), ціни реалізації центнера зерна в гривнях, виробничих витрат на гектар і коефіцієнта норми рентабельності.

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського та несільскогосподарського призначення в 2014 році підлягає індексації на коефіцієнт 3,2.